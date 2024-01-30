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Назвалась на сайте знакомств мужчиной и выманила 800 тысяч у девушки

Ирина БалачукВторник, 30 января 2024, 11:12
Назвалась на сайте знакомств мужчиной и выманила 800 тысяч у девушки
Фото прокуратуры

20-летняя курсантка правоохранительного ВУЗа в Днепре притворялась на сайте знакомств мужчиной и выманила более 800 тысяч гривен у девушки, с которой общалась.

Источник: ГБРДнепропетровская областная прокуратура

Дословно бюро: "Работники ГБР во взаимодействии с Нацполицией сообщили о подозрении курсантке одного из правоохранительных высших учебных заведений Днепропетровщины, которая обманула жительницу Днепра более чем на 800 тысяч гривен".

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Детали: Девушка зарегистрировала фейковую анкету на сайте знакомств под мужским именем, украв фото со страницы настоящего человека в одной из соцсетей.

Познакомившись с другой девушкой, мошенница начала писать той романтические сообщения от имени вымышленного парня. Потерпевшая дала ей свой номер телефона и начала активно переписываться в мессенджерах и периодически общаться по телефону.

Чтобы голос "ухажера" не выдал обмана, курсантка в телефонных разговорах объясняла, что в детстве перенесла операцию на голосовых связках, поэтому так разговаривает.

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Позже "парень" написал, что попал в армию и находится в зоне боевых действий, поэтому встретиться вживую в ближайшее время не сможет, но сможет периодически отправлять девушке подарки через свою племянницу.

Так называемой племянницей, которая приносила подарки, оказалась сама подозреваемая. 

 
фото ГБР

Однажды "боец" сообщил, что получил серьезное боевое ранение вблизи Бахмута и начал просить деньги на операцию.

"Считая мужчину своим парнем, потерпевшая, одолжив у знакомых и родственников более 800 тысяч гривен, все отправила на счет мошенницы", − сообщили в ГБР.

Сейчас курсантке сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Темы: ГБРмошенничество
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