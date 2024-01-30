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Буданов зустрівся з послом Японії: обговорили "цікаві ідеї"

Станіслав ПогоріловВівторок, 30 січня 2024, 12:16
Буданов зустрівся з послом Японії: обговорили цікаві ідеї
Кирило Буданов, фото: Getty Images

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова зустрілися з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі, обговорили партнерство та "цікаві ідеї".

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Продовжуємо діалог, ділимось досвідом, обговорюємо цікаві ідеї, зміцнюємо партнерство заради руху до справедливого світу та звільнення усіх наших земель від російських окупантів".

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В ГУР нагадали, що Японія залишається однією з найбільш надійних та послідовних партнерів України у протистоянні загарбницькыій війни Росії.

Що було раніше: 7 січня міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава повідомляла, що її країна вирішила внести $37 мільйонів до трастового фонду НАТО на системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.

Теми: БудановУкраїнаЯпонія
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