Буданов зустрівся з послом Японії: обговорили "цікаві ідеї"

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов та перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова зустрілися з послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі, обговорили партнерство та "цікаві ідеї".

Джерело: пресслужба ГУР

Дослівно: "Продовжуємо діалог, ділимось досвідом, обговорюємо цікаві ідеї, зміцнюємо партнерство заради руху до справедливого світу та звільнення усіх наших земель від російських окупантів".

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В ГУР нагадали, що Японія залишається однією з найбільш надійних та послідовних партнерів України у протистоянні загарбницькыій війни Росії.

Що було раніше: 7 січня міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава повідомляла, що її країна вирішила внести $37 мільйонів до трастового фонду НАТО на системи виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні.