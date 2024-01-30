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Буданов встретился с послом Японии: обсудили "интересные идеи"

Станислав ПогориловВторник, 30 января 2024, 12:16
Буданов встретился с послом Японии: обсудили интересные идеи
КИРИЛЛ БУДАНОВ, ФОТО GETTY IMAGES

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов и первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова встретились с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори, обсудили партнерство и "интересные идеи".

Источник: пресс-служба ГУР

Дословно: "Продолжаем диалог, делимся опытом, обсуждаем интересные идеи, укрепляем партнерство ради движения к справедливому миру и освобождения всех наших земель от российских оккупантов".

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В ГУР напомнили, что Япония остается одной из самых надежных и последовательных партнеров Украины в противостоянии захватнической войны России.

Что предшествовало: 7 января министр иностранных дел Японии Йоко Камикава сообщала, что ее страна решила внести $37 миллионов в трастовый фонд НАТО на системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов в Украине.

Темы: БудановУкраинаЯпония
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