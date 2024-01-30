Росіяни скинули вибухівку біля гумштабу в Бериславі: є поранений

Російські військові зранку скинули вибухівку поблизу гуманітарного штабу у місті Берислав в Херсонській області, внаслідок чого дістав поранення чоловік.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Зранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу.

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Поранення отримав 50-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. "Швидка" доставила потерпілого до лікарні".

Деталі: Херсонська ОВА додала, що ворог також завдав по місту авіаційних ударів близько опівночі.