Росіяни скинули вибухівку біля гумштабу в Бериславі: є поранений
Вівторок, 30 січня 2024, 12:25
Російські військові зранку скинули вибухівку поблизу гуманітарного штабу у місті Берислав в Херсонській області, внаслідок чого дістав поранення чоловік.
Джерело: Херсонська ОВА
Дослівно: "Зранку окупанти скинули вибухівку з безпілотника поблизу будівлі гуманітарного штабу.
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Поранення отримав 50-річний чоловік. У нього діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. "Швидка" доставила потерпілого до лікарні".
Деталі: Херсонська ОВА додала, що ворог також завдав по місту авіаційних ударів близько опівночі.