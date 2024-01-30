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Россияне сбросили взрывчатку возле гумштаба в Бериславе: есть раненый

Татьяна ЛозовенкоВторник, 30 января 2024, 12:25
Россияне сбросили взрывчатку возле гумштаба в Бериславе: есть раненый
Взрыв, иллюстративное фото из телеграм-канала КГГА

Российские военные утром сбросили взрывчатку вблизи гуманитарного штаба в городе Берислав в Херсонской области, в результате чего получил ранения мужчина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Утром оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника вблизи здания гуманитарного штаба.

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Ранения получил 50-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение ноги. "Скорая" доставила пострадавшего в больницу". 

Детали: Херсонская ОВА добавила, что враг также нанес по городу авиационные удары около полуночи.

Темы: Херсонская областьвоенные преступленияобстрелволонтеры
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