Россияне сбросили взрывчатку возле гумштаба в Бериславе: есть раненый
Вторник, 30 января 2024, 12:25
Российские военные утром сбросили взрывчатку вблизи гуманитарного штаба в городе Берислав в Херсонской области, в результате чего получил ранения мужчина.
Источник: Херсонская ОВА
Дословно: "Утром оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника вблизи здания гуманитарного штаба.
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Ранения получил 50-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение ноги. "Скорая" доставила пострадавшего в больницу".
Детали: Херсонская ОВА добавила, что враг также нанес по городу авиационные удары около полуночи.