Россияне сбросили взрывчатку возле гумштаба в Бериславе: есть раненый

Российские военные утром сбросили взрывчатку вблизи гуманитарного штаба в городе Берислав в Херсонской области, в результате чего получил ранения мужчина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Утром оккупанты сбросили взрывчатку с беспилотника вблизи здания гуманитарного штаба.

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Ранения получил 50-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение ноги. "Скорая" доставила пострадавшего в больницу".

Детали: Херсонская ОВА добавила, что враг также нанес по городу авиационные удары около полуночи.