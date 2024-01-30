Лідери ЄС 1 лютого пообіцяють продовжити військову підтримку України − ЗМІ
Лідери країн Євросоюзу на саміті 1 лютого підтвердять своє прагнення надавати "своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку" Україні і надалі.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters
Дослівно з комюніке: "Європейська Рада також підтверджує нагальну необхідність прискорити доставку боєприпасів та ракет".
Деталі: Повідомляється, що проєкт висновків саміту залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери ЄС також внести ще 5 мільярдів євро на допомогу Україні до "Європейський фонд миру", який використовується для фінансування поставок зброї Києву.
Reuters, який ознайомився з проєктом комюніке, зазначає, що ідея виділення додаткових 5 мільярдів євро включена в проєкт тексту у квадратних дужках − це свідчить про те, що це питання все ще обговорюють.
Головною темою саміту у Брюсселі є спроба досягти згоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на 4 роки, який заблокувала Угорщина на попередньому саміті в грудні.
Передісторія:
- Раніше глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що українцям не слід хвилюватись через можливе послаблення підтримки з боку Євросоюзу.
- Німецький канцлер Олаф Шольц сподівається використати саміт ЄС 1 лютого, щоб закликати держави-члени до відправлення Україні більшої кількості зброї.
- В Єврокомісії вважають, що у ЄС зможуть виробити мільйон боєприпасів для України до весни цього року попри те, що наразі процес загальмувався.