Лідери ЄС 1 лютого пообіцяють продовжити військову підтримку України − ЗМІ

Лідери країн Євросоюзу на саміті 1 лютого підтвердять своє прагнення надавати "своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку" Україні і надалі.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Дослівно з комюніке: "Європейська Рада також підтверджує нагальну необхідність прискорити доставку боєприпасів та ракет".

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Деталі: Повідомляється, що проєкт висновків саміту залишає відкритим питання, чи пообіцяють лідери ЄС також внести ще 5 мільярдів євро на допомогу Україні до "Європейський фонд миру", який використовується для фінансування поставок зброї Києву.

Reuters, який ознайомився з проєктом комюніке, зазначає, що ідея виділення додаткових 5 мільярдів євро включена в проєкт тексту у квадратних дужках − це свідчить про те, що це питання все ще обговорюють.

Головною темою саміту у Брюсселі є спроба досягти згоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на 4 роки, який заблокувала Угорщина на попередньому саміті в грудні.

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