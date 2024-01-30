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Лидеры ЕС 1 февраля пообещают продолжить военную поддержку Украины − СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 30 января 2024, 12:55
Лидеры ЕС 1 февраля пообещают продолжить военную поддержку Украины − СМИ
Фото pixabay.com

Лидеры стран Евросоюза на саммите 1 февраля подтвердят свое стремление предоставлять "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку" Украине и в дальнейшем.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Дословно из коммюнике: "Европейский Совет также подтверждает настоятельную необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет".

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Детали: Сообщается, что проект выводов саммита оставляет открытым вопрос, пообещают ли лидеры ЕС также внести еще 5 млрд евро на помощь Украине в "Европейский фонд мира", который используется для финансирования поставок оружия Киеву.

Reuters, который ознакомился с проектом коммюнике, отмечает, что идея выделения дополнительных 5 миллиардов евро включена в проект текста в квадратных скобках − это свидетельствует о том, что этот вопрос все еще обсуждается.

Главной темой саммита в Брюсселе является попытка достичь согласия относительно пакета финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро на 4 года, который заблокировала Венгрия на предыдущем саммите в декабре.

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Предыстория:

  • Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны Евросоюза.
  • Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется использовать саммит ЕС 1 февраля, чтобы призвать государства-члены к отправке Украине большего количества оружия.
  • В Еврокомиссии считают, что в ЕС смогут произвести миллион боеприпасов для Украины до весны этого года, несмотря на то, что пока процесс затормозился.

Темы: ЕСпомощь Украине
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