Лидеры ЕС 1 февраля пообещают продолжить военную поддержку Украины − СМИ
Лидеры стран Евросоюза на саммите 1 февраля подтвердят свое стремление предоставлять "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку" Украине и в дальнейшем.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters
Дословно из коммюнике: "Европейский Совет также подтверждает настоятельную необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет".
Детали: Сообщается, что проект выводов саммита оставляет открытым вопрос, пообещают ли лидеры ЕС также внести еще 5 млрд евро на помощь Украине в "Европейский фонд мира", который используется для финансирования поставок оружия Киеву.
Reuters, который ознакомился с проектом коммюнике, отмечает, что идея выделения дополнительных 5 миллиардов евро включена в проект текста в квадратных скобках − это свидетельствует о том, что этот вопрос все еще обсуждается.
Главной темой саммита в Брюсселе является попытка достичь согласия относительно пакета финансовой помощи Украине на сумму 50 млрд евро на 4 года, который заблокировала Венгрия на предыдущем саммите в декабре.
Предыстория:
- Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны Евросоюза.
- Немецкий канцлер Олаф Шольц надеется использовать саммит ЕС 1 февраля, чтобы призвать государства-члены к отправке Украине большего количества оружия.
- В Еврокомиссии считают, что в ЕС смогут произвести миллион боеприпасов для Украины до весны этого года, несмотря на то, что пока процесс затормозился.