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Росіяни вкрили вогнем Авдіївку, Часів Яр та Нью-Йорк: є загибла та поранені

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 30 січня 2024, 14:00
Росіяни вкрили вогнем Авдіївку, Часів Яр та Нью-Йорк: є загибла та поранені
Фото з телеграм-каналу Філашкіна

Російські військові завдали удару по Авдіївці,Часовому Яру та Нью-Йорку на Донеччині, внаслідок чого загинула жінка та ще троє людей дістали поранення.

Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим ФілашкінДонецька обласна прокуратура

Пряма мова: "Близько 10 ранку росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії, влучили у приватний будинок. Загинула 47-річна жінка".

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Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджені декілька приватних будинків і багатоповерхівка. На місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.

Оновлено: Донецька обласна прокуратура повідомила, що за годину до обстрілу Авдіївки (близько 09:00) під вогнем окупантів опинилося місто Часів Яр. В результаті влучання засобів ураження на одній з вулиць приватного сектору поранено 45-річного чоловіка та жінку 69 років. З осколковими пораненнями постраждалих доставлено до лікарні. Попередньо, проти мирного населення війська рф використали FPV-дрон.

Крім того, окупанти обстріляли смт Нью-Йорк. Тілесні ушкодження отримав 37-річний місцевий мешканець, який перебував на власному подвір’ї – у нього діагностовано поранення ноги. 

ВІДЕО ДНЯ

Прокуратура повідомляє, що удари по населених пунктах здійснено, ймовірно, з артилерії. Також вибухами пошкоджено приватні домогосподарства, багатоквартирні будинки й господарські споруди.

 
фото з телеграм-каналу Філашкіна
 

Теми: Донецька областьжертвиобстріл
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