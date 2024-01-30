Росіяни вкрили вогнем Авдіївку, Часів Яр та Нью-Йорк: є загибла та поранені
Російські військові завдали удару по Авдіївці,Часовому Яру та Нью-Йорку на Донеччині, внаслідок чого загинула жінка та ще троє людей дістали поранення.
Джерело: очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура
Пряма мова: "Близько 10 ранку росіяни обстріляли Авдіївку з артилерії, влучили у приватний будинок. Загинула 47-річна жінка".
Деталі: Внаслідок обстрілу пошкоджені декілька приватних будинків і багатоповерхівка. На місці працюють представники місцевої влади, поліція і рятувальники.
Оновлено: Донецька обласна прокуратура повідомила, що за годину до обстрілу Авдіївки (близько 09:00) під вогнем окупантів опинилося місто Часів Яр. В результаті влучання засобів ураження на одній з вулиць приватного сектору поранено 45-річного чоловіка та жінку 69 років. З осколковими пораненнями постраждалих доставлено до лікарні. Попередньо, проти мирного населення війська рф використали FPV-дрон.
Крім того, окупанти обстріляли смт Нью-Йорк. Тілесні ушкодження отримав 37-річний місцевий мешканець, який перебував на власному подвір’ї – у нього діагностовано поранення ноги.
Прокуратура повідомляє, що удари по населених пунктах здійснено, ймовірно, з артилерії. Також вибухами пошкоджено приватні домогосподарства, багатоквартирні будинки й господарські споруди.