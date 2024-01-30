Россияне покрыли огнем Авдеевку, Часов Яр и Нью-Йорк: есть погибшая и раненые

Российские военные нанесли удар по Авдеевке, Часовому Яру и Нью-Йорку в Донецкой области, в результате чего погибла женщина и еще три человека получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Около 10 утра россияне обстреляли Авдеевку из артиллерии, попали в частный дом. Погибла 47-летняя женщина".

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Детали: В результате обстрела повреждены несколько частных домов и многоэтажка. На месте работают представители местной власти, полиция и спасатели.

Обновлено: Донецкая областная прокуратура сообщила, что за час до обстрела Авдеевки (около 09:00) под огнем оккупантов оказался город Часов Яр. В результате попадания средств поражения на одной из улиц частного сектора ранены 45-летний мужчина и женщина 69 лет. С осколочными ранениями пострадавшие доставлены в больницу. Предварительно, против мирного населения войска рф использовали FPV-дрон.

Кроме того, оккупанты обстреляли пгт Нью-Йорк. Телесные повреждения получил 37-летний местный житель, который находился в собственном дворе - у него диагностировано ранение ноги.

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Прокуратура сообщает, что удары по населенным пунктам осуществлены, вероятно, из артиллерии. Также взрывами повреждены частные домохозяйства, многоквартирные дома и хозяйственные постройки.