Орбан: У миру є ім'я – Дональд Трамп

Угорський прем’єр Віктор Орбан зробив низку компліментарних заяв на адресу колишнього президента США Дональда Трампа, акцентувавши на його "миротворчих" якостях.

Джерело: Орбан в інтерв’ю французькому виданню Le Point, яке оприлюднила його пресслужба, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Зокрема, Орбан назвав Трампа "найуспішнішим на міжнародній арені президентом США".

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"Він (Трамп. – Ред.) не розпочав жодної війни. Угоди Авраама (про нормалізацію відносин між Ізраїлем і арабськими державами. – Ред.) були єдиним серйозним шансом принести мир, баланс і прийнятний спосіб життя в дуже складний близькосхідний регіон", – сказав угорський прем’єр.

Він додав, що переконаний: якби в лютому 2022 року президентом США був Дональд Трамп, "війни в Європі більше не було б".

"Сьогодні я не бачу іншого лідера в Європі чи Америці, який був би достатньо сильним, щоб зупинити війну. У миру є ім'я – Дональд Трамп", – сказав Орбан.

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Як відомо, Орбан в попередні роки брав участь у кількох протрампівських подіях і прямо висловлювався за його переобрання президентом. Він казав, зокрема, що "якби Трамп був президентом, війна б не почалася" в Україні і повернення Трампа "принесе мир". Трамп у відповідь хвалив Орбана.

Нещодавно посол США в Угорщині Девід Пресман різко розкритикував Орбана за відкриту підтримку Дональда Трампа перед виборами.