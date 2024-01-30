Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан: У мира есть имя – Дональд Трамп

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 30 января 2024, 13:10
Орбан: У мира есть имя – Дональд Трамп
виктор орбан. фото: Getty Images

Венгерский премьер Виктор Орбан сделал ряд комплиментарных заявлений в адрес бывшего президента США Дональда Трампа, акцентировав на его "миротворческих" качествах.

Источник: Орбан в интервью французскому изданию Le Point, которое обнародовала его пресс-служба, сообщает "Европейская правда"

Детали: В частности, Орбан назвал Трампа "самым успешным на международной арене президентом США".

Реклама:

"Он (Трамп. – Ред.) не начал ни одной войны. Соглашения Авраама (о нормализации отношений между Израилем и арабскими государствами. – Ред.) были единственным серьезным шансом принести мир, баланс и приемлемый образ жизни в очень сложный ближневосточный регион", – сказал венгерский премьер.

Он добавил, что убежден: если бы в феврале 2022 года президентом США был Дональд Трамп, "войны в Европе больше не было бы".

"Сегодня я не вижу другого лидера в Европе или Америке, который был бы достаточно сильным, чтобы остановить войну. У мира есть имя – Дональд Трамп", – сказал Орбан.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, Орбан в предыдущие годы участвовал в нескольких протрамповских событиях и прямо высказывался за его переизбрание президентом. Он говорил, в том числе, что "если бы Трамп был президентом, война бы не началась" в Украине и возвращение Трампа "принесет мир". Трамп в ответ хвалил Орбана.

Недавно посол США в Венгрии Дэвид Пресман резко раскритиковал Орбана за открытую поддержку Дональда Трампа перед выборами.

Темы: ОрбанТрампвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Орбан
Орбан повторил свои тезисы о "катастрофе" от вступления Украины в ЕС
Орбан согласился разблокировать €50 млрд для Украины при одном условии
Визит Сийярто: Ермак заявил о "мощном шаге" к встрече Зеленского и Орбана
Последние новости
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
20:31
Неврологические повреждения вызывают не вирусы, а иммунный ответ – ученые
Все новости...
Реклама: