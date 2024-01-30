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Медведєв заявив, що Росія розмістить на Курилах нові види озброєнь, бо їй "начхати"

Станіслав ПогоріловВівторок, 30 січня 2024, 13:51
Медведєв заявив, що Росія розмістить на Курилах нові види озброєнь, бо їй начхати
Дмитро Медведєв, фото: Getty Images

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія розмістить на Курильських островах, які прагне повернути Японія, нові види озброєнь.

Джерело: Медведєв у соцмережі Х

Пряма мова Медведєва: "Курильські острови будуть активно розвиватися, і паралельно зростатиме їхня стратегічна роль, в тому числі розміщення там нових видів озброєнь".

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Деталі: Він пригрозив, що "територіальне питання" буде закрите "раз і назавжди" відповідно до Конституції Росії.

За словами Медведєва, Росії "начхати на почуття японців" щодо Курил, бо вони начебто належать Росії. При цьому він заявив, що "американцям, які цілуються з французами, набагато легше, бо вони забули про Хіросіму і Нагасакі".

Що було раніше: 7 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про визнання Курильських островів територією Японії, яка тимчасово окупована Росією.

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Теми: МедведєвРосіязброяЯпонія
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