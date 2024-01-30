Медведєв заявив, що Росія розмістить на Курилах нові види озброєнь, бо їй "начхати"
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія розмістить на Курильських островах, які прагне повернути Японія, нові види озброєнь.
Джерело: Медведєв у соцмережі Х
Пряма мова Медведєва: "Курильські острови будуть активно розвиватися, і паралельно зростатиме їхня стратегічна роль, в тому числі розміщення там нових видів озброєнь".
Деталі: Він пригрозив, що "територіальне питання" буде закрите "раз і назавжди" відповідно до Конституції Росії.
За словами Медведєва, Росії "начхати на почуття японців" щодо Курил, бо вони начебто належать Росії. При цьому він заявив, що "американцям, які цілуються з французами, набагато легше, бо вони забули про Хіросіму і Нагасакі".
Що було раніше: 7 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про визнання Курильських островів територією Японії, яка тимчасово окупована Росією.