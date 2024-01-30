Медведев заявил, что Россия разместит на Курилах новые виды вооружений, потому что ей "наплевать"
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия разместит на Курильских островах, которые стремится вернуть Япония, новые виды вооружений.
Источник: Медведев в соцсети Х
Прямая речь Медведева: "Курильские острова будут активно развиваться, и параллельно будет расти их стратегическая роль, в том числе размещение там новых видов вооружений".
Детали: Он пригрозил, что "территориальный вопрос" будет закрыт "раз и навсегда" в соответствии с Конституцией России.
По словам Медведева, России "плевать на чувства японцев" относительно Курил, потому что они якобы принадлежат России. При этом он заявил, что "американцам, которые целуются с французами, гораздо легче, потому что они забыли о Хиросиме и Нагасаки".
Что предшествовало: 7 октября 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о признании Курильских островов территорией Японии, которая временно оккупирована Россией.