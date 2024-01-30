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Медведев заявил, что Россия разместит на Курилах новые виды вооружений, потому что ей "наплевать"

Станислав ПогориловВторник, 30 января 2024, 13:51
Медведев заявил, что Россия разместит на Курилах новые виды вооружений, потому что ей наплевать
Дмитрий Медведев, фото: Getty Images

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия разместит на Курильских островах, которые стремится вернуть Япония, новые виды вооружений.

Источник: Медведев в соцсети Х

Прямая речь Медведева: "Курильские острова будут активно развиваться, и параллельно будет расти их стратегическая роль, в том числе размещение там новых видов вооружений".

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Детали: Он пригрозил, что "территориальный вопрос" будет закрыт "раз и навсегда" в соответствии с Конституцией России.

По словам Медведева, России "плевать на чувства японцев" относительно Курил, потому что они якобы принадлежат России. При этом он заявил, что "американцам, которые целуются с французами, гораздо легче, потому что они забыли о Хиросиме и Нагасаки".

Что предшествовало: 7 октября 2022 года президент Владимир Зеленский подписал указ о признании Курильских островов территорией Японии, которая временно оккупирована Россией.

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Темы: МедведевРосcияоружиеЯпония
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