Снайпери ССО знищили російських розвідників
Вівторок, 30 січня 2024, 13:53
На Південному напрямку снайпери Сил спецоперацій ЗСУ знищили трьох окупантів.
Джерело: відео, оприлюднене пресслужбою ССО
Деталі: Повідомляється, що під час нічного спостереження на Херсонському напрямку снайпери 73-го морського центру ССО виявили групу ворога.
Реклама:
По групі відкрили вогонь, внаслідок чого було знищено трьох військовослужбовців противника.
Дослівно: "Наші оператори ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та знищують всі цілі що трапляються в їхній приціл.
ВІДЕО ДНЯ
Йдемо далі!".