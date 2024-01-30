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Снайпери ССО знищили російських розвідників

Валентина РоманенкоВівторок, 30 січня 2024, 13:53
Снайпери ССО знищили російських розвідників
снайпер. ілюстративне фото ССО

На Південному напрямку снайпери Сил спецоперацій ЗСУ знищили трьох окупантів.

Джерело: відео, оприлюднене пресслужбою ССО

Деталі: Повідомляється, що під час нічного спостереження на Херсонському напрямку снайпери 73-го морського центру ССО виявили групу ворога.

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По групі відкрили вогонь, внаслідок чого було знищено трьох військовослужбовців противника.

Дослівно: "Наші оператори ведуть постійне спостереження у своєму районі відповідальності та знищують всі цілі що трапляються в їхній приціл.

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Йдемо далі!".

Теми: ССОвійна
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