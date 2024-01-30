Снайперы ССО уничтожили российских разведчиков
Вторник, 30 января 2024, 13:53
На Южном направлении снайперы Сил спецопераций ВСУ уничтожили трех оккупантов.
Источник: видео, обнародованное пресс-службой ССО
Детали: Сообщается, что во время ночного наблюдения на Херсонском направлении снайперы 73-го морского центра ССО обнаружили группу врага.
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По группе открыли огонь, в результате чего были уничтожены трое военнослужащих противника.
Дословно: "Наши операторы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и уничтожают все цели, которые попадаются в их прицел.
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