Снайперы ССО уничтожили российских разведчиков

На Южном направлении снайперы Сил спецопераций ВСУ уничтожили трех оккупантов.

Источник: видео, обнародованное пресс-службой ССО

Детали: Сообщается, что во время ночного наблюдения на Херсонском направлении снайперы 73-го морского центра ССО обнаружили группу врага.

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По группе открыли огонь, в результате чего были уничтожены трое военнослужащих противника.

Дословно: "Наши операторы ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и уничтожают все цели, которые попадаются в их прицел.

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