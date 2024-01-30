У Харкові демонтували алею комсомольців

У Немишлянському районі Харкова демонтували погруддя діячів радянських часів на алеї комсомольців.

Джерело: голова громадської організації "Світанок" Вадим Поздняков, який займається питаннями "деколонізації", KharkivToday

Пряма мова активіста: "У Харкові на бульварі Богдана Хмельницького демонтовано алею комсомольців".

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Деталі: KharkivToday повідомляє, що йдеться про алею із пам'ятниками радянським діячам на подвір'ї закладу освіти. Тут були погруддя радянського письменника Миколи Островського, комсомолки Зої Космодем'янської, воєначальника Петра Кошового та червоноармійця Олександра Матросова.

Судячи з фото, на місці залишилися лише постаменти.

Окрім цього, за даними ЗМІ, у місті прибрали інші радянські об'єкти. Зокрема, на фасаді Харківської міської клінічної лікарні ім. проф. Шалімова по проспекту Героїв Харкова закрили серп і молот. На стадіоні по цьому ж проспекту замість напису "Серп і молот" з'явилася вивіска футбольного клубу "Арсенал Харків". По вулиці Біблика на будівлі зафарбували напис "50 лет ВЛКСМ".