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В Харькове демонтировали аллею комсомольцев

Татьяна ЛозовенкоВторник, 30 января 2024, 13:55
В Харькове демонтировали аллею комсомольцев
фото из телеграм-канала "Деколонизация. Украина"

В Немышлянском районе Харькова демонтировали бюсты деятелей советских времен на аллее комсомольцев.

Источник: председатель общественной организации "Рассвет" Вадим Поздняков, который занимается вопросами "деколонизации", KharkivToday

Прямая речь активиста: "В Харькове на бульваре Богдана Хмельницкого демонтирована аллея комсомольцев".

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Детали: KharkivToday сообщает, что речь идет об аллее с памятниками советским деятелям во дворе учебного заведения. Здесь были бюсты советского писателя Николая Островского, комсомолки Зои Космодемьянской, военачальника Петра Кошевого и красноармейца Александра Матросова. 

Судя по фото, на месте остались только постаменты.

Кроме этого, по данным СМИ, в городе убрали другие советские объекты. В частности, на фасаде Харьковской городской клинической больницы им. проф. Шалимова по проспекту Героев Харькова закрыли серп и молот. На стадионе по этому же проспекту вместо надписи "Серп и молот" появилась вывеска футбольного клуба "Арсенал Харьков". По улице Библика на здании закрасили надпись "50 лет ВЛКСМ".

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Темы: декоммунизациядерусификациякультураХарьков
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