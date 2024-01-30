У комітеті соцполітики відреагували на ідею Зеленського допомагати біженцям через Україну

За словами нардепа з комітету з питань соцполітики, уряди європейських держав, які допомагають біженцям з України, зацікавлені в тому, щоб допомогати українцям на своїй території, а не через Київ.

Джерело: перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, нардеп від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк в в етері "Радіо Свобода"

Пряма мова: "Ми маємо розуміти, що мало держав знайдеться, які допомагатимуть біженцям через уряд України. Наші партнери допомагають нам шляхом і фінансової безповоротної, і мінімальної кредитної ставки.

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Через те мені видається, що українська влада мала б більше дбати про те, як створити умови тут, на нашій території, щоб громадяни поверталися".

Деталі: За його словами, з часом зменшується ймовірність того, що родини українських біженців повертатимуться додому, тому потрібно забезпечити для них гідні умови повернення.

"Завдання української влади – створити умови, щоб українець знав, коли повернутися, куди повернутися, і був переконаний, що його тут чекають не тільки морально, а ще і матеріально", – сказав Цимбалюк.

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