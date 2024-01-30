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В комитете соцполитики отреагировали на идею Зеленского помогать беженцам через Украину

Алена МазуренкоВторник, 30 января 2024, 14:40
В комитете соцполитики отреагировали на идею Зеленского помогать беженцам через Украину
Цимбалюк, фото: Батьківщина

По словам нардепа из комитета по вопросам соцполитики, правительства европейских государств, которые помогают беженцам из Украины, заинтересованы в том, чтобы помогать украинцам на своей территории, а не через Киев.

Источник: первый заместитель председателя Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, нардеп от "Батькивщины" Михаил Цимбалюк в в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Мы должны понимать, что мало государств найдется, которые будут помогать беженцам через правительство Украины. Наши партнеры помогают нам путем и финансовой безвозвратной, и минимальной кредитной ставки.

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Поэтому мне кажется, что украинская власть должна больше заботиться о том, как создать условия здесь, на нашей территории, чтобы граждане возвращались".

Детали: По его словам, со временем уменьшается вероятность того, что семьи украинских беженцев будут возвращаться домой, поэтому нужно обеспечить для них достойные условия возвращения.

"Задача украинской власти − создать условия, чтобы украинец знал, когда вернуться, куда вернуться, и был убежден, что его здесь ждут не только морально, но и материально", − сказал Цимбалюк.

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Темы: Зеленскийбеженцывойна
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