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У ЗСУ пояснили, чи можливий повторний наступ росіян на Харків: Наразі загрози з півночі немає

Валентина РоманенкоВівторок, 30 січня 2024, 15:59
У ЗСУ пояснили, чи можливий повторний наступ росіян на Харків: Наразі загрози з півночі немає
ВОЛОДИМИР ФІТЬО. ФОТО З ОСОБИСТОГО АРХІВУ РЕЧНИКА

Російська Федерація продовжує тероризувати обстрілами прифронтові території, зокрема й Харків, але інформація про можливий повторний наступ військ агресора на Харківщину не відповідає дійсності.

Джерело: речник командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ця інформація (про можливий наступ РФ на Харків – ред.) неодноразово звучить з вуст різних посадових осіб з-за кордону, аналітичних груп і так далі. Можу заспокоїти харків’ян: для того, щоб піти ще раз на Харків, необхідно провести ряд заходів, які в час "війни онлайн" провести непомітно для нас, для нашої розвідки, практично неможливо.

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Тому для того, щоби піти на Харків, їм треба зібрати дуже великі сили, яких у них немає. Поголів’я російської армії, яке знаходиться на північному кордоні, на Куп’янському напрямку, ми контролюємо, ми бачимо їхні переміщення, і відповідно поки що загрози для Харкова з півночі саме немає. Там є інженерні укріплення, там знаходяться Сили оборони… Ситуація під контролем і теми для переживання у харків’ян немає".

Теми: Харківвійна
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