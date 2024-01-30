В ВСУ объяснили, возможно ли повторное наступление РФ на Харьков: Сейчас угрозы с севера нет
Российская Федерация продолжает терроризировать обстрелами прифронтовые территории, в том числе и Харьков, но информация о возможном повторном наступлении войск агрессора на Харьковщину не соответствует действительности.
Источник: спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона
Прямая речь: "Эта информация (о возможном наступлении РФ на Харьков - ред.) неоднократно звучит из уст различных должностных лиц из-за рубежа, аналитических групп и так далее. Могу успокоить харьковчан: для того, чтобы пойти еще раз на Харьков, необходимо провести ряд мероприятий, которые во время "войны онлайн" провести незаметно для нас, для нашей разведки, практически невозможно.
Поэтому для того, чтобы пойти на Харьков, им надо собрать очень большие силы, которых у них нет. Поголовье российской армии, которое находится на северной границе, на Купянском направлении, мы контролируем, мы видим их перемещения, и соответственно пока что угрозы для Харькова с севера именно нет. Там есть инженерные укрепления, там находятся Силы обороны... Ситуация под контролем и темы для переживания у харьковчан нет".