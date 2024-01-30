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В ВСУ объяснили, возможно ли повторное наступление РФ на Харьков: Сейчас угрозы с севера нет

Валентина РоманенкоВторник, 30 января 2024, 15:59
В ВСУ объяснили, возможно ли повторное наступление РФ на Харьков: Сейчас угрозы с севера нет
ВЛАДИМИР ФИТЬО. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СПИКЕРА

Российская Федерация продолжает терроризировать обстрелами прифронтовые территории, в том числе и Харьков, но информация о возможном повторном наступлении войск агрессора на Харьковщину не соответствует действительности.

Источник: спикер командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "Эта информация (о возможном наступлении РФ на Харьков - ред.) неоднократно звучит из уст различных должностных лиц из-за рубежа, аналитических групп и так далее. Могу успокоить харьковчан: для того, чтобы пойти еще раз на Харьков, необходимо провести ряд мероприятий, которые во время "войны онлайн" провести незаметно для нас, для нашей разведки, практически невозможно.

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Поэтому для того, чтобы пойти на Харьков, им надо собрать очень большие силы, которых у них нет. Поголовье российской армии, которое находится на северной границе, на Купянском направлении, мы контролируем, мы видим их перемещения, и соответственно пока что угрозы для Харькова с севера именно нет. Там есть инженерные укрепления, там находятся Силы обороны... Ситуация под контролем и темы для переживания у харьковчан нет".

Темы: Харьковвойна
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