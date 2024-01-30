Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Львівщина позбулася усіх радянських пам'ятників – влада

Олена РощінаВівторок, 30 січня 2024, 16:18
Львівщина позбулася усіх радянських пам'ятників – влада
Декомунізований пам’ятник у селі Кустин, фото Ірини Мочульської, Суспільне Львів

У Львівській області демонтували останній радянський пам’ятник: у Кустині Лопатинської громади знесли фігуру жінки з мечем, під якою була присвята загиблим у Другій світовій війні мешканцям села.

Джерело: начальник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, "Суспільне"

Пряма мова Козицького: "Після активної роботи обласної робочої групи у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник. 

Реклама:

Упродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 таких. (...)

Жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі. Велика вдячність Антонові Петрівському та всім представникам ГО "Декомунізація Львівщини".

У селі Кустин знесли останній на Львівщині радянський пам'ятник
У селі Кустин знесли останній на Львівщині радянський пам'ятник
Фото з Телеграм начальника Львівської ОВА Максима Козицького

Деталі: Заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик, який очолює робочу групу з питань декомунізації, на брифінгу сказав, що всі виявлені радянські пам'ятки в області демонтовані. Найбільше їх було: у Львівському районі – 78, у Червоноградському – 62, а у Золочівському – 51.

ВІДЕО ДНЯ

Останнім демонтованим монументом був пам’ятник у селі Кустин Лопатинської громади. Монумент зображував фігуру жінки з мечем. Нижче на постаменті була присвята мешканцям села, які загинули "на фронтах великої вітчизняної війни".

Секретарка обласної робочої групи з питань декомунізації Анна Герич зазначила, що наступним напрямком діяльності групи буде формування політики героїзації.

Козицький заявив, що "Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації" і може бути "прикладом для інших областей".

Втім, у Львівській області залишається не декомунізованим місто Червоноград. Його за законодавством мають перейменувати місцева рада і Верховна Рада України. До 1951 року місто називалося Кристинопіль.

Теми: Львівщинадекомунізація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів

фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ

У короля Британії виявили рак

БЕБ арештувало 700 мільйонів на рахунках казино "Космолот"

фотоВ Оболонському ТЦК заявили, що шукають по району ворожих диверсантів

Депутати Орбана не прийшли на засідання парламенту про вступ Швеції в НАТО

Усі новини...

Читайте УП В Google News

Львівщина
Військовий обіцяв другу за 10 тисяч заховати його від мобілізації в лавах прикордонників
Від вибуху гранати постраждали двоє чоловіків на Львівщині
Для Гринкевича-молодшого ОГП проситиме арешт і півмільярдну заставу
Останні новини
21:30
Пінчук вийшов з власників радіогрупи Tavr Media
21:25
Директора "Львівського арсеналу" посадили під неповний домашній арешт
21:18
ФСБ знову заявила про запобігання замаху на "керівника" окупованого Криму
21:00
"Перетягування каната у космосі": Hubble зазнімкував дві галактики, з’єднані смугою пилу та газу
20:55
Голова Міноборони Норвегії: Мусимо бути готові до можливого конфлікту з Росією
20:53
SkyUp виграла тендер на 79 мільйонів на закордонні польоти керівництва України
20:36
Зеленський прокоментував відставку міністерки у справах ветеранів
20:33
У "Нафтогазі" закликали французькі компанії зберігати газ в українських ПСГ
20:31
Неврологічні пошкодження спричиняють не віруси, а імунна відповідь на них – вчені
20:30
фотоBihus.Info заявляє, що за ними стежила СБУ
Усі новини...
Реклама: