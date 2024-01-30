Львівщина позбулася усіх радянських пам'ятників – влада

У Львівській області демонтували останній радянський пам’ятник: у Кустині Лопатинської громади знесли фігуру жінки з мечем, під якою була присвята загиблим у Другій світовій війні мешканцям села.

Джерело: начальник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram, "Суспільне"

Пряма мова Козицького: "Після активної роботи обласної робочої групи у Лопатинській громаді демонтували останній радянський пам’ятник.

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Упродовж 2023 року на Львівщині знесли 312 таких. (...)

Жодної копійки з обласного бюджету на повалення цих "бовванів" не витрачали. Прибрати їх допомогли небайдужі місцеві жителі. Велика вдячність Антонові Петрівському та всім представникам ГО "Декомунізація Львівщини".

У селі Кустин знесли останній на Львівщині радянський пам'ятник Фото з Телеграм начальника Львівської ОВА Максима Козицького

Деталі: Заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик, який очолює робочу групу з питань декомунізації, на брифінгу сказав, що всі виявлені радянські пам'ятки в області демонтовані. Найбільше їх було: у Львівському районі – 78, у Червоноградському – 62, а у Золочівському – 51.

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Останнім демонтованим монументом був пам’ятник у селі Кустин Лопатинської громади. Монумент зображував фігуру жінки з мечем. Нижче на постаменті була присвята мешканцям села, які загинули "на фронтах великої вітчизняної війни".

Секретарка обласної робочої групи з питань декомунізації Анна Герич зазначила, що наступним напрямком діяльності групи буде формування політики героїзації.

Козицький заявив, що "Львівщина першою в Україні повністю завершила процес декомунізації" і може бути "прикладом для інших областей".

Втім, у Львівській області залишається не декомунізованим місто Червоноград. Його за законодавством мають перейменувати місцева рада і Верховна Рада України. До 1951 року місто називалося Кристинопіль.