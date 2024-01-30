Львовская область избавилась от всех советских памятников – власти

Во Львовской области демонтировали последний советский памятник: в Кустине Лопатинской общины снесли фигуру женщины с мечом, под которой было посвящение погибшим во Второй мировой войне жителям села.

Источник: начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram, "Суспільне"

Прямая речь Козицкого: "После активной работы областной рабочей группы в Лопатинской общине демонтировали последний советский памятник.

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В течение 2023 года на Львовщине снесли 312 таких (...)

Ни копейки из областного бюджета на свержение этих "истуканов" не тратили. Убрать их помогли небезразличные местные жители. Большая благодарность Антону Петровскому и всем представителям ОО "Декоммунизация Львовщины".

В селе Кустин снесли последний на Львовщине советский памятник ФОТО ИЗ ТЕЛЕГРАММ НАЧАЛЬНИКА ЛЬВОВСКОЙ ОВА МАКСИМА КОЗИЦКОГО

Детали: Заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик, который возглавляет рабочую группу по вопросам декоммунизации, на брифинге сказал, что все обнаруженные советские памятники в области демонтированы. Больше всего их было: во Львовском районе – 78, в Червоноградском – 62, а в Золочевском – 51.

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Последним демонтированным монументом был памятник в селе Кустин Лопатинской общины. Монумент изображал фигуру женщины с мечом. Ниже на постаменте было посвящение жителям села, которые погибли "на фронтах великой отечественной войны".

Секретарь областной рабочей группы по вопросам декоммунизации Анна Герич отметила, что следующим направлением деятельности группы будет формирование политики героизации.

Козицкий заявил, что "Львовщина первой в Украине полностью завершила процесс декоммунизации" и может быть "примером для других областей".

Впрочем, во Львовской области остается не декоммунизированным город Червоноград. Его по законодательству должны переименовать местный совет и Верховная Рада Украины. До 1951 года город назывался Кристинополь.