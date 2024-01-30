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Кулеба: Орбан не проросійський, а проугорський політик

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 30 січня 2024, 16:38
Кулеба: Орбан не проросійський, а проугорський політик
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО: GETTY IMAGES

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан, а також очільник зовнішньополітичного відомства Петер Сійярто є не проросійськими, а проугорськими політиками.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю угорському порталу Telex, передає "Європейська правда"

Пряма мова Кулеби: "Якби це підтвердилося (що Орбан та Сійярто є проросійськи налаштованими – ред.), це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини.

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Але я думаю, що вони налаштовані проугорськи. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нинішній зустрічі, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України".

Що було раніше:

  • Напередодні в Ужгороді відбулася зустріч Кулеби, Сійярто і глави Офісу президента Андрія Єрмака.
  • Глава МЗС України на пресконференції за підсумками переговорів заявив, що вони були відвертими, але конструктивними.
  • Він, зокрема, сказав, що українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить "конкретне розуміння" у цьому напрямку.
  • Своєю чергою Сійярто заявив, що Будапешт хоче повернення для угорської меншини Закарпаття прав, які вона мала до 2015 року.

Про деталі домовленостей із Угорщиною дивіться відеоаналіз "ЄвроПравди"

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Теми: Кулеба ДмитроОрбанУкраїнаУгорщина
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