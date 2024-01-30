Кулеба: Орбан не проросійський, а проугорський політик

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан, а також очільник зовнішньополітичного відомства Петер Сійярто є не проросійськими, а проугорськими політиками.

Джерело: Кулеба в інтерв’ю угорському порталу Telex, передає "Європейська правда"

Пряма мова Кулеби: "Якби це підтвердилося (що Орбан та Сійярто є проросійськи налаштованими – ред.), це означало б великі проблеми як для ЄС, так і для Угорщини.

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Але я думаю, що вони налаштовані проугорськи. Якби вони були проросійськими, то Петер не заявив би на нинішній зустрічі, що поважає територіальну цілісність і суверенітет України".

Що було раніше:

Напередодні в Ужгороді відбулася зустріч Кулеби, Сійярто і глави Офісу президента Андрія Єрмака.

Глава МЗС України на пресконференції за підсумками переговорів заявив, що вони були відвертими, але конструктивними.

Він, зокрема, сказав, що українська сторона налаштована на остаточне врегулювання суперечки з Угорщиною щодо прав нацменшин і спеціальна комісія під егідою МЗС за 10 днів представить "конкретне розуміння" у цьому напрямку.

Своєю чергою Сійярто заявив, що Будапешт хоче повернення для угорської меншини Закарпаття прав, які вона мала до 2015 року.

Про деталі домовленостей із Угорщиною дивіться відеоаналіз "ЄвроПравди"

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