Кулеба: Орбан не пророссийский, а провенгерский политик

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что премьер Венгрии Виктор Орбан, а также глава внешнеполитического ведомства Петер Сийярто являются не пророссийскими, а провенгерскими политиками.

Источник: Кулеба в интервью венгерскому порталу Telex, передает "Европейская правда"

Прямая речь Кулебы: "Если бы это подтвердилось (что Орбан и Сийярто являются пророссийски настроенными - ред.), это означало бы большие проблемы как для ЕС, так и для Венгрии.

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Но я думаю, что они настроены провенгерски. Если бы они были пророссийскими, то Петер не заявил бы на нынешней встрече, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины".

Что предшествовало:

Накануне в Ужгороде состоялась встреча Кулебы, Сийярто и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Глава МИД Украины на пресс-конференции по итогам переговоров заявил, что они были откровенными, но конструктивными.

Он, в частности, сказал, что украинская сторона настроена на окончательное урегулирование спора с Венгрией по правам нацменьшинств и специальная комиссия под эгидой МИД через 10 дней представит "конкретное понимание" в этом направлении.

В свою очередь Сийярто заявил, что Будапешт хочет возвращения для венгерского меньшинства Закарпатья прав, которые оно имело до 2015 года.

О деталях договоренностей с Венгрией смотрите видеоанализ "ЕвроПравды".

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