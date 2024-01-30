Країни ЄС ще не прийняли умови Орбана для зняття вето на €50 млрд Україні – ЗМІ

Країни Євросоюзу та Угорщина поки не дійшли згоди щодо умов зняття вето на розблокування допомоги Україні у розмірі €50 млрд.

Джерело: Reuters з посиланням на неназваного високопосадовця ЄС, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми ще не дійшли до цього (домовленості щодо розблокування допомоги України від ЄС – ред.)".

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Деталі: У той час як ЄС чинить тиск на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, посадовець заявив, що умови Будапешта для зняття вето на фінансову допомогу Києву є неприйнятними для інших країн ЄС.

Він додав, що колеги Угорщини по ЄС не хочуть погоджуватися на щорічний перегляд підтримки Києва, оскільки це би щоразу давало Орбану право ветувати рішення.

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