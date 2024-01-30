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Країни ЄС ще не прийняли умови Орбана для зняття вето на €50 млрд Україні – ЗМІ

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 30 січня 2024, 17:40
Країни ЄС ще не прийняли умови Орбана для зняття вето на €50 млрд Україні – ЗМІ
Фото: Getty Images

Країни Євросоюзу та Угорщина поки не дійшли згоди щодо умов зняття вето на розблокування допомоги Україні у розмірі €50 млрд.

Джерело: Reuters з посиланням на неназваного високопосадовця ЄС, передає "Європейська правда"

Пряма мова: "Ми ще не дійшли до цього (домовленості щодо розблокування допомоги України від ЄС – ред.)".

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Деталі: У той час як ЄС чинить тиск на прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, посадовець заявив, що умови Будапешта для зняття вето на фінансову допомогу Києву є неприйнятними для інших країн ЄС.

Він додав, що колеги Угорщини по ЄС не хочуть погоджуватися на щорічний перегляд підтримки Києва, оскільки це би щоразу давало Орбану право ветувати рішення.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Угорський прем’єр Віктор Орбан підтвердив, що минулої суботи Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування ЄС для України в обсязі 50 млрд євро.
  • За його словами, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні". Тобто по суті це означає можливість для Угорщини щорічно блокувати допомогу.
  • За повідомленнями ЗМІ, лідери країн Євросоюзу на саміті в четвер підтвердять свою рішучість продовжувати надавати "своєчасну, передбачувану та стійку військову підтримку" Україні.
  • Головною темою саміту в четвер у Брюсселі буде виділення пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро на чотири роки, який Угорщина блокувала на попередньому саміті в грудні.
  • Раніше глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель заявив, що українцям не слід хвилюватись через можливе послаблення підтримки з боку Євросоюзу.

Теми: УкраїнаУгорщинаЄСдопомога Україні
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