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Страны ЕС еще не приняли условия Орбана для снятия вето на €50 млрд Украине - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 30 января 2024, 17:40
Страны ЕС еще не приняли условия Орбана для снятия вето на €50 млрд Украине - СМИ
Фото: Getty Images

Страны Евросоюза и Венгрия пока не пришли к согласию относительно условий снятия вето на разблокирование помощи Украине в размере €50 млрд.

Источник: Reuters со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы еще не дошли до этого (договоренности о разблокировании помощи Украине от ЕС - ред.)".

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Детали: В то время как ЕС оказывает давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чиновник заявил, что условия Будапешта для снятия вето на финансовую помощь Киеву неприемлемы для других стран ЕС.

Он добавил, что коллеги Венгрии по ЕС не хотят соглашаться на ежегодный пересмотр поддержки Киева, поскольку это бы каждый раз давало Орбану право ветировать решение.

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил, что в минувшую субботу Будапешт направил в Брюссель компромиссное соглашение по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме 50 млрд евро.
  • По его словам, компромисс заключается в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть по сути это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.
  • По сообщениям СМИ, лидеры стран Евросоюза на саммите в четверг подтвердят свою решимость продолжать оказывать "своевременную, предсказуемую и устойчивую военную поддержку" Украине.
  • Главной темой саммита в четверг в Брюсселе будет выделение пакета финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на четыре года, который Венгрия блокировала на предыдущем саммите в декабре.
  • Ранее глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинцам не следует волноваться из-за возможного ослабления поддержки со стороны Евросоюза.

Темы: УкраинаВенгрияЕСпомощь Украине
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