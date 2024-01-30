Страны ЕС еще не приняли условия Орбана для снятия вето на €50 млрд Украине - СМИ

Страны Евросоюза и Венгрия пока не пришли к согласию относительно условий снятия вето на разблокирование помощи Украине в размере €50 млрд.

Источник: Reuters со ссылкой на неназванного чиновника ЕС, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Мы еще не дошли до этого (договоренности о разблокировании помощи Украине от ЕС - ред.)".

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Детали: В то время как ЕС оказывает давление на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чиновник заявил, что условия Будапешта для снятия вето на финансовую помощь Киеву неприемлемы для других стран ЕС.

Он добавил, что коллеги Венгрии по ЕС не хотят соглашаться на ежегодный пересмотр поддержки Киева, поскольку это бы каждый раз давало Орбану право ветировать решение.

Что предшествовало:

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