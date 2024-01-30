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Прокуратура почала провадження щодо вбивства окупантами мирного жителя в Олешках

Тетяна ОлійникВівторок, 30 січня 2024, 18:43
Прокуратура почала провадження щодо вбивства окупантами мирного жителя в Олешках
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Херсонська обласна прокуратура почала провадження через вбивство чоловіка в Олешках на Херсонщині.

Джерело: Херсонська обласна прокуратура

Дослівно: "Підставою для реєстрації кримінального провадження стало повідомлення у медіа про те, що 10 січня 2024 року у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області російські військові влаштували стрілянину.

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Унаслідок хаотичного ведення вогню було вбито місцевого мешканця".

Деталі: Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

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Теми: прокуратураХерсонська областьвбивствожертви
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