Прокуратура начала производство по убийству оккупантами мирного жителя в Олешках

Херсонская областная прокуратура начала производство из-за убийства мужчины в Олешках Херсонской области.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "Основанием для регистрации уголовного производства стало сообщение в СМИ о том, что 10 января 2024 года во временно оккупированном городе Олешки Херсонской области российские военные устроили стрельбу.

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В результате хаотического ведения огня был убит местный житель".

Детали: Правоохранители выясняют все обстоятельства.

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).