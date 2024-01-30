Прокуратура начала производство по убийству оккупантами мирного жителя в Олешках
Вторник, 30 января 2024, 18:43
Херсонская областная прокуратура начала производство из-за убийства мужчины в Олешках Херсонской области.
Источник: Херсонская областная прокуратура
Дословно: "Основанием для регистрации уголовного производства стало сообщение в СМИ о том, что 10 января 2024 года во временно оккупированном городе Олешки Херсонской области российские военные устроили стрельбу.
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В результате хаотического ведения огня был убит местный житель".
Детали: Правоохранители выясняют все обстоятельства.
При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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