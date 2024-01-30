Дніпропетровщина: постраждав чоловік, окупанти запустили ракету по Синельниківському районі
Російська армія 30 січня запустила ракету по Синельниківському району на Дніпропетровщині та обстріляла Нікопольський район, від чого постраждав чоловік.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак
Пряма мова: "Ракета поцілила на подвір'я місцевих. Частково зруйнований житловий будинок. Пошкоджена ще 31 оселя. Потрощені кілька господарських споруд. Зачепило гараж та лінію електропередач. Люди вціліли".
Деталі: По Нікопольському району окупанти гатили зранку до вечора. Спрямували 10 дронів-камікадзе. Обстрілювали і з артилерії. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади.
Постраждав 65-річний чоловік.
Понівечені дитсадок, ліцей, магазин. А ще – понад три десятки приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 14 – побиті. Пошкоджені авто, газогони, лінії електропередач. Загинули 25 голів свійської птиці.