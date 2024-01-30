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Дніпропетровщина: постраждав чоловік, окупанти запустили ракету по Синельниківському районі

Тетяна ОлійникВівторок, 30 січня 2024, 19:34
Дніпропетровщина: постраждав чоловік, окупанти запустили ракету по Синельниківському районі
Наслідки обстрілу Дніпропетровщини 30 січня. Фото з Telegram-каналу Сергія Лисака

Російська армія 30 січня запустила ракету по Синельниківському району на Дніпропетровщині та обстріляла Нікопольський район, від чого постраждав чоловік.  

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

Пряма мова: "Ракета поцілила на подвір'я місцевих. Частково зруйнований житловий будинок. Пошкоджена ще 31 оселя. Потрощені кілька господарських споруд. Зачепило гараж та лінію електропередач. Люди вціліли".

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Деталі: По Нікопольському району окупанти гатили зранку до вечора. Спрямували 10 дронів-камікадзе. Обстрілювали і з артилерії. Під ударом були сам Нікополь, Марганецька та Покровська сільська громади.

Постраждав 65-річний чоловік.

ВІДЕО ДНЯ

Понівечені дитсадок, ліцей, магазин. А ще – понад три десятки приватних будинків. Одна господарська споруда знищена, ще 14 – побиті. Пошкоджені авто, газогони, лінії електропередач. Загинули 25 голів свійської птиці.

Теми: Дніпропетровська областьНікопольракетний ударобстріл
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