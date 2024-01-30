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Днепропетровщина: пострадал мужчина, оккупанты запустили ракету по Синельниковскому району

Татьяна ОлейникВторник, 30 января 2024, 19:34
Днепропетровщина: пострадал мужчина, оккупанты запустили ракету по Синельниковскому району
Последствия обстрелов Днепропетровщины 30 января. Фото из Telegram-канала Сергея Лисака

Российская армия 30 января запустила ракету по Синельниковскому району Днепропетровской области и обстреляла Никопольский район, от чего пострадал мужчина.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак

Прямая речь: "Ракета попала во двор местных. Частично разрушен жилой дом. Поврежден еще 31 дом. Разбиты несколько хозяйственных сооружений. Задело гараж и линию электропередач. Люди уцелели".

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Детали: По Никопольскому району оккупанты били утром до вечера. Направили 10 дронов-камикадзе. Обстреливали и из артиллерии. Под ударом были сам Никополь, Марганецкая и Покровская сельская община.

Пострадал 65-летний мужчина.

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Повреждены детский сад, лицей, магазин. А еще – более трех десятков частных домов. Одно хозяйственное сооружение уничтожено, еще 14 – избиты. Повреждены авто, газопроводы, линии электропередач. Погибли 25 голов домашней птицы.

Темы: Днепропетровская областьНикопольракетный ударобстрел
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