Зеленський: Виробництво далекобійних дронів – це одне з ключових завдань для ОПК

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів нараду із Мінстратегпромом, де обговорили результати роботи з виробництва дронів і боєприпасів.

Джерело: звернення Зеленського

Пряма мова: "Ми нарощуємо виробництво. Дуже важливо – додаємо нові позиції, триває освоєння нових зразків зброї. Вітчизняне виробництво дронів, снарядів, техніки – це виробництво буквально нашої свободи, свободи українців і України. Бо в таких умовах, в умовах повномасштабної війни, саме сила є основою свободи.

Реклама:

І я вдячний усім працівникам, усім працівницям нашого оборонно-промислового комплексу, які це забезпечують – забезпечують українську силу – своєю роботою заради оборони. Я дякую всім вам! І, до речі, окремо сьогодні міністр доповів щодо виробництва далекобійних дронів – це одне з ключових завдань для ОПК".

Деталі: Зеленський також відзначив рятувальників, поліцейських, лікарів, волонтерів .

ВІДЕО ДНЯ

Пряма мова: "Сьогодні я хочу особливо відзначити працівників ДСНС у Херсонській області: сержанти Іван Бочаров та Микола Любченко, головний майстер-сержант Роман Попурій. А також поліцейські: лейтенант Єгор Іванов та старший лейтенант Олександр Бутенко.

ДСНС у Харківській області: сержант Дмитро Голосняк, головний майстер-сержант Олександр Антонів і полковник Олексій Сергієнко. А також поліцейські: капітан Анастасія Жижина та майор Артем Романько. Донеччина – відзначу екіпаж ДСНС "Фенікс": майори служби цивільного захисту Едуард Анненков, Віталій Саламаха та Дмитро Дураков. А також екіпаж поліції "Білі янголи": старший лейтенант Дмитро Соловій та Геннадій Юдін".