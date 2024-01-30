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Зеленский: Производство дальнобойных дронов – это одна из ключевых задач для ОПК

Татьяна ОлейникВторник, 30 января 2024, 20:24
Зеленский: Производство дальнобойных дронов – это одна из ключевых задач для ОПК
Фото - ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел совещание с Минстратегпромом, где обсудили результаты работы по производству дронов и боеприпасов.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь: "Мы наращиваем производство. Очень важно – добавляем новые позиции, продолжается освоение новых образцов оружия. Отечественное производство дронов, снарядов, техники – это производство буквально нашей свободы, свободы украинцев и Украины. Потому что в таких условиях, в условиях полномасштабной войны, именно сила есть основа свободы.

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И я благодарен всем работникам, всем работницам нашего оборонно-промышленного комплекса, которые это обеспечивают – обеспечивают украинскую силу – своей работой для обороны. Я благодарю всех вас! И, кстати, отдельно сегодня министр доложил о производстве дальнобойных дронов – это одна из ключевых задач для ОПК".

Детали: Зеленский также отметил спасателей, полицейских, врачей, волонтеров.

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Прямая речь: "Сегодня я хочу особо отметить работников ГСЧС в Херсонской области: сержанты Иван Бочаров и Николай Любченко, главный мастер-сержант Роман Попурий. А также полицейские: лейтенант Егор Иванов и старший лейтенант Александр Бутенко.

ГСЧС в Харьковской области: сержант Дмитрий Голосняк, главный мастер-сержант Александр Антонов и полковник Алексей Сергиенко. А также полицейские: капитан Анастасия Жижина и майор Артём Романько. Донетчина – отмечу экипаж ГСЧС "Феникс": майоры службы гражданской защиты Эдуард Анненков, Виталий Саламаха и Дмитрий Дураков. А также экипаж полиции "Белые ангелы": старший лейтенант Дмитрий Соловой и Геннадий Юдин".

Темы: Зеленскийбеспилотники
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