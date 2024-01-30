ГУР заявило, що його кібератака поклала сервер спецзв’язку Міноборони Росії

Українська військова розвідка заявила, що кібератака її фахівців "поклала" сервер спеціального зв’язку Міністерства оборони Росії.

Джерело: Головне управління розвідки Міністерства оборони України у соцмережах

Дослівно: "30 січня 2024 року внаслідок кібератаки "ліг" сервер міністерства оборони держави-агресора Росії, який використовувався для спецзв’язку. Операцію у кіберпросторі противника здійснили фахівці ГУР МО України.

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У результаті кібератаки припинено обмін інформацією між підрозділами Міноборони РФ, які користувались вказаним розташованим у Москві сервером".

Деталі: ГУР зазначає, що програмне забезпечення на атакованому сервері було затверджене ФСБ РФ як таке, що відповідає державним стандартам захисту інформації, відповідний софт встановлювали на різних стратегічних об’єктах державного сектора Росії, зокрема – військових.

"Кібероперація триває", – повідомило ГУР о 21:24.

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Цьому передувало: У центральній частині РФ ввечері 30 січня зафіксували збої у низки мобільних операторів і провайдерів: не відкривалися багато сайтів і додатків у зоні .ru.