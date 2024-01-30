ГУР заявило, что его кибератака положила сервер спецсвязи Минобороны России

Украинская военная разведка заявила, что кибератака ее специалистов "положила" сервер специальной связи Министерства обороны России.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Дословно: "30 января 2024 года в результате кибератаки "лег" сервер министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи. Операцию в киберпространстве противника осуществили специалисты ГУР МО Украины.

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В результате кибератаки прекращен обмен информацией между подразделениями Минобороны РФ, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером".

Детали: ГУР отмечает, что программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ РФ как то, которое соответствует государственным стандартам защиты информации, соответствующий софт устанавливали на различных стратегических объектах государственного сектора России, в частности – военных.

"Кибероперация продолжается", – сообщило ГУР в 21:24.

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Этому предшествовало: В центральной части РФ вечером 30 января зафиксировали сбои у ряда мобильных операторов и провайдеров: не открывались многие сайты и приложения в зоне .ru.