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ГУР заявило, что его кибератака положила сервер спецсвязи Минобороны России

Елена РощинаВторник, 30 января 2024, 21:45
ГУР заявило, что его кибератака положила сервер спецсвязи Минобороны России
Специалисты ГУР атаковали сервер спецсвязи Министерства обороны России, фото разведчиков

Украинская военная разведка заявила, что кибератака ее специалистов "положила" сервер специальной связи Министерства обороны России.

Источник: Главное управление разведки Министерства обороны Украины 

Дословно: "30 января 2024 года в результате кибератаки "лег" сервер министерства обороны государства-агрессора России, который использовался для спецсвязи. Операцию в киберпространстве противника осуществили специалисты ГУР МО Украины.

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В результате кибератаки прекращен обмен информацией между подразделениями Минобороны РФ, которые пользовались указанным расположенным в Москве сервером".

Детали: ГУР отмечает, что программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ РФ как то, которое соответствует государственным стандартам защиты информации, соответствующий софт устанавливали на различных стратегических объектах государственного сектора России, в частности – военных.

"Кибероперация продолжается", – сообщило ГУР в 21:24.

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Этому предшествовало: В центральной части РФ вечером 30 января зафиксировали сбои у ряда мобильных операторов и провайдеров: не открывались многие сайты и приложения в зоне .ru.

Темы: ГУРхакерывойнаРосcия
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