Росіяни вдарили "Шахедами" по Харкову, виникла пожежа

Увечері 30 січня Повітряні сили повідомили, що біля Харкова зафіксували російські "Шахеди", пізніше у владі повідомили про удар по місту.

Джерело: Повітряні сили, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, міський голова Ігор Терехов, Суспільне

Деталі: Згодом Синєгубов написав про вибухи у місті та закликав харків'ян залишатися в укриттях.

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Оновлено: Терехов повідомив, що армія РФ атакувала Харків "Шахедом". У районі житлової забудови є пожежа на місті потрапляння. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

Пізніше Синєгубов уточнив, що окупанти спрямували на область мінімум 6 ворожих БпЛА. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

О 23:25 голова ОВА зазначив, що є влучання у приватний житловий будинок в Салтівському районі Харкова. Також зафіксовані пошкодження в Слобідському районі. Рятувальники ліквідовують пожежу в магазині. Пошкоджена, за словами Синєгубова, виключно цивільна інфраструктура.

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О 23:53 Синєгубов повідомив, що три цивільні людини отримали легкі забої та гостру реакцію на стрес. Медики екстренки надали допомогу на місці.

За даними поліції, осколкові поранення отримав 85-річний чоловік, 44-річний чоловік зазнав контузії та у 58-річного чоловіка – гостра реакція на стрес.