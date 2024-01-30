Россияне ударили "Шахедами" по Харькову, возник пожар

Вечером 30 января Воздушные силы сообщили, что возле Харькова зафиксировали российские "Шахеды", позже во власти сообщили об ударе по городу.

Источник: Воздушные силы, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов, Суспільне

Детали: Впоследствии Синегубов написал о взрывах в городе и призвал харьковчан оставаться в укрытиях.

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Обновлено: Терехов сообщил, что армия РФ атаковала Харьков "Шахедом". В районе жилой застройки есть пожар на месте попадания. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Позже Синегубов уточнил, что оккупанты направили на область минимум 6 вражеских БпЛА. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

В 23:25 глава ОВА отметил, что есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также зафиксированы повреждения в Слободском районе. Спасатели ликвидируют пожар в магазине. Повреждена, по словам Синегубова, исключительно гражданская инфраструктура.

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В 23:53 Синегубов сообщил, что три гражданских человека получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс. Медики экстрёнки оказали помощь на месте.

По данным полиции, осколочные ранения получил 85-летний мужчина, 44-летний мужчина получил контузию и у 58-летнего мужчины – острая реакция на стресс.