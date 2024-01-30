Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне ударили "Шахедами" по Харькову, возник пожар

Татьяна ОлейникВторник, 30 января 2024, 23:12
Россияне ударили Шахедами по Харькову, возник пожар
иранский дрон. иллюстративная фотография getty images

Вечером 30 января Воздушные силы сообщили, что возле Харькова зафиксировали российские "Шахеды", позже во власти сообщили об ударе по городу.

Источник: Воздушные силы, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов, Суспільне

Детали: Впоследствии Синегубов написал о взрывах в городе и призвал харьковчан оставаться в укрытиях.

Реклама:

Обновлено: Терехов сообщил, что армия РФ атаковала Харьков "Шахедом". В районе жилой застройки есть пожар на месте попадания. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Позже Синегубов уточнил, что оккупанты направили на область минимум 6 вражеских БпЛА. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

В 23:25 глава ОВА отметил, что есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также зафиксированы повреждения в Слободском районе. Спасатели ликвидируют пожар в магазине. Повреждена, по словам Синегубова, исключительно гражданская инфраструктура.

ВИДЕО ДНЯ

В 23:53 Синегубов сообщил, что три гражданских человека получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс. Медики экстрёнки оказали помощь на месте.

По данным полиции, осколочные ранения получил 85-летний мужчина, 44-летний мужчина получил контузию и у 58-летнего мужчины – острая реакция на стресс.

Темы: ХарьковвзрывШахед
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Харьков
СМИ показали последствия вечернего удара РФ по Харькову
В ВСУ объяснили, возможно ли повторное наступление РФ на Харьков: Сейчас угрозы с севера нет
В Харькове демонтировали аллею комсомольцев
Последние новости
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
20:31
Неврологические повреждения вызывают не вирусы, а иммунный ответ – ученые
Все новости...
Реклама: