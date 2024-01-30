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Голова ЦРУ: Припинення допомоги Україні для США – це гол у власні ворота

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 30 січня 2024, 23:04
Голова ЦРУ: Припинення допомоги Україні для США – це гол у власні ворота
ВІЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директор Центрального розвідувального управління Вільям Бернс пояснив, що для Сполучених Штатів стратегічно важливо продовжувати підтримку України на тлі подальшого повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на статтю Бернса для журналу Foreign Affairs

Деталі: На думку голови ЦРУ, Росія вже програла війну на багатьох рівнях, втративши щонайменше 315 тисяч російських військових і дві третини довоєнного танкового парку, а також не наблизившись до стратегічної мети – захопити Київ і підкорити Україну.

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Він також вважає, що вторгнення підірвало владу Путіна, свідченням чому став заколот ватажка ПВК Вагнера Євгенія Пригожина в червні 2023 року. Водночас той налаштований затягувати війну, сподіваючись, що час – на його боці.

"Ключ до успіху полягає у збереженні західної допомоги Україні. Менш як п'ять відсотків оборонного бюджету США – скромна інвестиція порівняно зі значною геополітичною віддачею для Сполучених Штатів і помітною прибутковістю для американської промисловості", – пише Бернс.

Він наголошує, що подальша допомога Києву зброєю забезпечить йому "сильнішу позицію" в разі ймовірних переговорів, а також дасть шанс забезпечити довгостроковий виграш для України і стратегічний програш для Росії.

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"Для Сполучених Штатів вийти з конфлікту в цей вирішальний момент і припинити підтримку України було б голом у свої ворота історичного масштабу", – підсумовує голова ЦРУ.

Як відомо, екстрений запит Білого дому на виділення 61 мільярда доларів фінансування для України застряг у Конгресі, оскільки республіканці вимагають значних поступок в імміграційній політиці.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Теми: СШАдопомога УкраїнівійнаРосія
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