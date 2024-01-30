Глава ЦРУ: Прекращение помощи Украине для США – это гол в свои ворота

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс объяснил, почему для Соединенных Штатов стратегически важно продолжать поддержку Украины на фоне дальнейшего полномасштабного вторжения России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на статью Бернса для журнала Foreign Affairs

Детали: По мнению главы ЦРУ, Россия уже проиграла войну на многих уровнях, потеряв по меньшей мере 315 тысяч российских военных и две трети довоенного танкового парка, а также не приблизившись к стратегической цели – захватить Киев и покорить Украину.

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Он также считает, что вторжение подорвало власть Путина, свидетельством чему стал мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в июне 2023 года. В то же время тот настроен затягивать войну, надеясь, что время – на его стороне.

"Ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. Менее пяти процентов оборонного бюджета США – скромная инвестиция по сравнению со значительной геополитической отдачей для Соединенных Штатов и заметной доходностью для американской промышленности", – пишет Бернс.

Он отмечает, что дальнейшая помощь Киеву оружием обеспечит ему "более сильную позицию" в случае вероятных переговоров, а также даст шанс обеспечить долгосрочный выигрыш для Украины и стратегический проигрыш для России.

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"Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы голом в свои ворота исторического масштаба", – заключает глава ЦРУ.

Как известно, экстренный запрос Белого дома на выделение 61 миллиарда долларов финансирования для Украины застрял в Конгрессе, поскольку республиканцы требуют значительных уступок в иммиграционной политике.

В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.