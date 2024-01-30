Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Глава ЦРУ: Прекращение помощи Украине для США – это гол в свои ворота

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 30 января 2024, 23:04
Глава ЦРУ: Прекращение помощи Украине для США – это гол в свои ворота
УИЛЬЯМ БЕРНС, ФОТО GETTY IMAGES

Директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс объяснил, почему для Соединенных Штатов стратегически важно продолжать поддержку Украины на фоне дальнейшего полномасштабного вторжения России.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на статью Бернса для журнала Foreign Affairs

Детали: По мнению главы ЦРУ, Россия уже проиграла войну на многих уровнях, потеряв по меньшей мере 315 тысяч российских военных и две трети довоенного танкового парка, а также не приблизившись к стратегической цели – захватить Киев и покорить Украину.

Реклама:

Он также считает, что вторжение подорвало власть Путина, свидетельством чему стал мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в июне 2023 года. В то же время тот настроен затягивать войну, надеясь, что время – на его стороне.

"Ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. Менее пяти процентов оборонного бюджета США – скромная инвестиция по сравнению со значительной геополитической отдачей для Соединенных Штатов и заметной доходностью для американской промышленности", – пишет Бернс.

Он отмечает, что дальнейшая помощь Киеву оружием обеспечит ему "более сильную позицию" в случае вероятных переговоров, а также даст шанс обеспечить долгосрочный выигрыш для Украины и стратегический проигрыш для России.

ВИДЕО ДНЯ

"Для Соединенных Штатов выйти из конфликта в этот решающий момент и прекратить поддержку Украины было бы голом в свои ворота исторического масштаба", – заключает глава ЦРУ.

Как известно, экстренный запрос Белого дома на выделение 61 миллиарда долларов финансирования для Украины застрял в Конгрессе, поскольку республиканцы требуют значительных уступок в иммиграционной политике.

В Белом доме ранее заявили, что уже не имеют денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

Темы: СШАпомощь УкраиневойнаРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

США
Politico: Украина уже в среду может получить от США высокоточные управляемые бомбы GLSDB
США возобновляют санкции против Венесуэлы: режим Мадуро не выполнил обещаний
CNN: Байден готов мощно ответить на удар по базе США в Иордании
Последние новости
21:56
видеоВ Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
Все новости...
Реклама: