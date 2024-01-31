Росіяни гатили по Сумщині: за добу – понад 280 вибухів

Протягом минулого дня росіяни здійснили 55 обстрілів прикордоння Сумської області, зафіксовано 286 вибухів.

Джерело: військова адміністрація Сумської області

Деталі: Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська, Дружбівська, Середино-Будська громади.

Реклама:

По Великописарівській громаді ворог бив з мінометів, 30 вибухів, гранатометів (СПГ) – 3 вибухи; артилерії, 6 вибухів та здійснив ракетний обстріл некерованими авіаційними ракетами (НАР) з гелікоптера, 4 вибухи.

По Краснопільській громаді здійснено артилерійські обстріли, 35 вибухів, обстріли з мінометів, 18 вибухів.

У Білопільській громаді зафіксовано артилерійський обстріл, 9 вибухів, обстріли БпЛА (FPV-дрон) – 4 вибухи, РСЗВ, 35 вибухів та мінометні обстріли, 27 вибухів.

ВІДЕО ДНЯ

По Хотінській громаді росіяни вдарили з артилерії (САУ) – 27 вибухів; РСЗВ, 10 вибухів та мінометів, 8 вибухів. Також ворогом застосовано обстріл БпЛА (дрон-камікадзе типу "Ланцет").

У Шалигинській громаді були обстріли з РСЗВ, 25 вибухів, мінометів, 7 вибухів та із стрілецької зброї.

На територію Есманьської громади ворог скинув 12 мін.

Середино-Будська громада: здійснено мінометні обстріли, 8 вибухів.

У Зноб-Новгородській громаді зафіксовано 3 мінометні вибухи.

По Дружбівській громаді був мінометний обстріл, 3 вибухи.

Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (САУ), 8 вибухів.

По Свеській громаді здійснено артилерійський обстріл, 3 вибухи.