Россияне били по Сумщине: за сутки – более 280 взрывов

В течение прошлого дня россияне совершили 55 обстрелов приграничья Сумской области, зафиксировано 286 взрывов.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Шалыгинская, Есманьская, Зноб-Новгородская, Свесская, Дружбовская, Середино-Будская громады.

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По Великописаревской громаде враг бил из минометов, 30 взрывов, гранатометов (СПГ) - 3 взрыва; артиллерии, 6 взрывов и совершил ракетный обстрел неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) с вертолета, 4 взрыва.

По Краснопольской громаде осуществлены артиллерийские обстрелы, 35 взрывов, обстрелы из минометов, 18 взрывов.

В Белопольской громаде зафиксирован артиллерийский обстрел, 9 взрывов, обстрелы БпЛА (FPV-дрон) - 4 взрыва, РСЗО, 35 взрывов и минометные обстрелы, 27 взрывов.

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По Хотинской общине россияне ударили из артиллерии (САУ) - 27 взрывов; РСЗО, 10 взрывов и минометов, 8 взрывов. Также врагом применен обстрел БпЛА (дрон-камикадзе типа "Ланцет").

В Шалыгинской громаде были обстрелы из РСЗО, 25 взрывов, минометов, 7 взрывов и из стрелкового оружия.

На территорию Есманьской громады враг сбросил 12 мин.

Середино-Будская громада: осуществлены минометные обстрелы, 8 взрывов.

В Зноб-Новгородской громаде зафиксировано 3 минометных взрыва.

По Дружбовской громаде был минометный обстрел, 3 взрыва.

Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (САУ), 8 взрывов.

По Свесской громаде осуществлен артиллерийский обстрел, 3 взрыва.