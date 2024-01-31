Пентагон прокоментував надання Україні бомб GLSDB

У Пентагоні заявили, що Україна отримає американські бомби GLSDB згідно з домовленостями, проте не вказали конкретні терміни передачі зброї.

Джерело: речник Пентагону Патрік Райдер, цитує Суспільне

Пряма мова: "Як було визнано минулого року, ми надамо Україні GLSDB в рамках наших зусиль з надання допомоги у сфері безпеки.

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Однак з міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни".

Деталі: Райдер наголосив, що США й надалі тісно співпрацює з Україною та партнерами у сфері безпеки.

Що передувало: Видання Politico з посиланням на чотири джерела повідомило, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB, яка може прибути до України вже в середу, 31 січня.