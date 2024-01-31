Пентагон прокомментировал предоставление Украине бомб GLSDB

В Пентагоне заявили, что Украина получит американские бомбы GLSDB согласно договоренностям, однако не указали конкретные сроки передачи оружия.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, цитирует Суспільне

Прямая речь: "Как было признано в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности.

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Однако из соображений безопасности нашей деятельности мы не можем подтвердить конкретные сроки".

Детали: Райдер отметил, что США и в дальнейшем тесно сотрудничает с Украиной и партнерами в сфере безопасности.

Что предшествовало: Издание Politico со ссылкой на четыре источника сообщило, что Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB, которая может прибыть в Украину уже в среду, 31 января.