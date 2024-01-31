Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон прокомментировал предоставление Украине бомб GLSDB

Ольга ГлущенкоСреда, 31 января 2024, 01:30
Пентагон прокомментировал предоставление Украине бомб GLSDB
Патрик Райдер, фото: Getty Images

В Пентагоне заявили, что Украина получит американские бомбы GLSDB согласно договоренностям, однако не указали конкретные сроки передачи оружия.

Источник: пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, цитирует Суспільне

Прямая речь: "Как было признано в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности.

Реклама:

Однако из соображений безопасности нашей деятельности мы не можем подтвердить конкретные сроки".

Детали: Райдер отметил, что США и в дальнейшем тесно сотрудничает с Украиной и партнерами в сфере безопасности.

Что предшествовало: Издание Politico со ссылкой на четыре источника сообщило, что Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB, которая может прибыть в Украину уже в среду, 31 января.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СШАпомощь Украинеоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

США
Байден определился с ответом на атаку по базе США в Иордании, но не стремится к эскалации
Эсминец США сбил выпущенную хуситами противокорабельную ракету
Столтенберг обсудил с конгрессменами США помощь Украине
Последние новости
21:56
видеоВ Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
Все новости...
Реклама: