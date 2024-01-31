Вночі ворог атакував Україну 20 "Шахедами" і трьома "Іскандерами" – Повітряні сили

Вночі 31 січня росіяни атакували Україну 20 "Шахедами" та трьома ракетами "Іскандер-М". 14 "Шахедів" знищили сили ПС у взаємодії з ППО.

Джерело: Повітряні сили

Деталі: У повідомленні Повітряних сил ідеться про те, що в ніч на 31 січня противник атакував 20-ма ударними БпЛА типу "Shahed-136/131" з напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ – РФ, Чауда і трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" з Криму та Воронезької області РФ.

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Дослівно: "Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з ППО Сил оборони України, знищено 14 ворожих БпЛА у межах Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Харківської областей".

Що передувало: Уечері 30 січня Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на півдні України.