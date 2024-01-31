Росіяни запускали "Шахеди" з півдня
Увечері 30 січня Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на півдні України.
Джерело: Повітряні сили
Дослівно: "Ударні БпЛА у Херсонській області, рухаються у північно-західному напрямку на Миколаївщину".
О 23:46 повідомили про нову групу БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеської області, курс північно-західний.
23:59 ПС Дослівно: "Ще БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеси".
00:17: "Декілька груп ударних БпЛА у Херсонській області, рухаються у північно-західному напрямку на Миколаївщину".
00:29: "БпЛА, що рухався на Одесу, змінив напрямок на Миколаїв.
БпЛА в Одеській області рухається на північ.
БпЛА у Миколаївській області, які рухалися з Херсонської області, тримають курс на північ.
Ще групи БпЛА зараз на Херсонщині тримають курс на Миколаївщину".
1:35: "БпЛА з Одещини заходять у Кіровоградську область, курс на північ".
2:08: "БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської області змінив курс на схід.
БпЛА в північній частині Кіровоградської області, курс східний/північно-східний".
3:21: "Відбій загрози ударних БпЛА".
Нагадаємо: Раніше 30 січня про безпілотники повідомляли у напрямку Дніпра. Також щонайменше 6 безпілотників вдарили по Харкову.