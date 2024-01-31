Росіяни запускали "Шахеди" з півдня

Увечері 30 січня Повітряні сили повідомили про ударні БпЛА на півдні України.

Джерело: Повітряні сили

Дослівно: "Ударні БпЛА у Херсонській області, рухаються у північно-західному напрямку на Миколаївщину".

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О 23:46 повідомили про нову групу БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеської області, курс північно-західний.

23:59 ПС Дослівно: "Ще БпЛА з Чорного моря у напрямку Одеси".

00:17: "Декілька груп ударних БпЛА у Херсонській області, рухаються у північно-західному напрямку на Миколаївщину".

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00:29: "БпЛА, що рухався на Одесу, змінив напрямок на Миколаїв.

БпЛА в Одеській області рухається на північ.

БпЛА у Миколаївській області, які рухалися з Херсонської області, тримають курс на північ.

Ще групи БпЛА зараз на Херсонщині тримають курс на Миколаївщину".

1:35: "БпЛА з Одещини заходять у Кіровоградську область, курс на північ".

2:08: "БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської області змінив курс на схід.

БпЛА в північній частині Кіровоградської області, курс східний/північно-східний".

3:21: "Відбій загрози ударних БпЛА".

Нагадаємо: Раніше 30 січня про безпілотники повідомляли у напрямку Дніпра. Також щонайменше 6 безпілотників вдарили по Харкову.