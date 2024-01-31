Ночью враг атаковал Украину 20 "Шахедами" и тремя "Искандерами" – Воздушные силы

Ночью 31 января россияне атаковали Украину 20 "Шахедами" и тремя ракетами "Искандер-М". 14 "Шахедов" уничтожили силы ВС во взаимодействии с ПВО.

Источник: Воздушные силы

Детали: В сообщении Воздушных сил говорится о том, что в ночь на 31 января противник атаковал 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с направлений: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, Чауда и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма и Воронежской области РФ.

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Дословно: "Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей".

Что предшествовало: Вечером 30 января Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА на юге Украины.