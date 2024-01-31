Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Ночью враг атаковал Украину 20 "Шахедами" и тремя "Искандерами" – Воздушные силы

Ольга ГлущенкоСреда, 31 января 2024, 06:46
Ночью враг атаковал Украину 20 Шахедами и тремя Искандерами – Воздушные силы
иллюстрация Воздушных сил

Ночью 31 января россияне атаковали Украину 20 "Шахедами" и тремя ракетами "Искандер-М". 14 "Шахедов" уничтожили силы ВС во взаимодействии с ПВО.

Источник: Воздушные силы

Детали: В сообщении Воздушных сил говорится о том, что в ночь на 31 января противник атаковал 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с направлений: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, Чауда и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма и Воронежской области РФ.

Реклама:

Дословно: "Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей".

Что предшествовало: Вечером 30 января Воздушные силы сообщили об ударных БПЛА на юге Украины.

Темы: Воздушные силы ВСУПВОШахедракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке

Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов

фотоBihus.Info заявляет, что за ними следила СБУ

У короля Британии обнаружили рак

БЭБ арестовало 700 миллионов на счетах казино "Космолот"

фотоВ Оболонском ТЦК заявили, что ищут по району вражеских диверсантов

Все новости...

Читайте УП В Google News

Западные СМИ допускают, что увольнение Залужного – вопрос времени, и оценивают риски
СМИ показали последствия вечернего удара РФ по Харькову
Столтенберг обсудил с конгрессменами США помощь Украине
Российские "Шахеды" попали в склады и магазин на Николаевщине: ранен охранник
Последние новости
21:56
видеоВ Нацполиции отреагировали на видео "бунта" полицейских, которые не хотят в штурмовую бригаду
21:39
В СБУ приняли "кадровые решения" после расследования Bihus.Info о слежке
21:30
Пинчук вышел из владельцев радиогруппы Tavr Media
21:25
Директора "Львовского арсенала" посадили под неполный домашний арест
21:18
ФСБ снова заявила о предотвращении покушения на "руководителя" оккупированного Крыма
21:00
"Перетягивание каната в космосе": Hubble заснимил две галактики, соединенные полосой пыли и газа
20:55
Глава Минобороны Норвегии: Должны быть готовы к возможному конфликту с Россией
20:53
SkyUp выиграла тендер на 79 миллионов на зарубежные полеты руководства Украины
20:36
Зеленский прокомментировал отставку министра по делам ветеранов
20:33
В "Нафтогазе" призвали французские компании хранить газ в украинских ПХГ
Все новости...
Реклама: