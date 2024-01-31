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Окупанти активізувалися на Херсонському напрямку, тут ЗСУ відбили 15 атак за добу − Генштаб

Ірина БалачукСереда, 31 січня 2024, 07:37
Окупанти активізувалися на Херсонському напрямку, тут ЗСУ відбили 15 атак за добу − Генштаб
Український воїн. Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Росіяни не полишають наміру просунутися вперед на всій лінії фронту − за минулу добу відбулося 88 бойових зіткнень; найактивніше окупанти атакували на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському напрямках.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 31 січня у Facebook

Деталі: Росіяни завдали 9 ракетних та 99 авіаційних ударів, здійснили 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах, уночі застосували 20 "Шахедів", 14 з яких вдалося знищити.  

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У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку відбили 5 атак ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 7 атак окупантів в районах Тернів та Ямполівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 6 атак загарбників поблизу Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 26 атак в районі Авдіївки та ще 11 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати росіян неподалік Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 16 атак.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри втрати, окупанти не полишають спроб вибити українські підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби росіяни здійснили 15 безуспішних штурмових дій.

Водночас, авіація Сил оборони минулої доби завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 2 зенітно-ракетних комплексах окупантів.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження озброєння і військової техніки, 2 складах боєприпасів, 9 артилерійських засобах та 1 радіолокаційній станції росіян.

Теми: Херсонська областьДонецька областьвійнаГенштаб
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