Оккупанты активизировались на Херсонском направлении, здесь ВСУ отбили 15 атак за сутки − Генштаб

Россияне не оставляют намерения продвинуться вперед на всей линии фронта − за минувшие сутки произошло 88 боевых столкновений; активнее всего оккупанты атаковали на Авдеевском, Марьинском и Херсонском направлениях.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на утро 31 января в Facebook

Детали: Россияне нанесли 9 ракетных и 99 авиационных ударов, совершили 129 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам, ночью применили 20 "Шахедов", 14 из которых удалось уничтожить.

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В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении отбили 5 атак врага возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 7 атак оккупантов в районах Тернов и Ямполовки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отбили 6 атак захватчиков вблизи Богдановки и Клещеевки Донецкой области.

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В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 26 атак в районе Авдеевки и еще 11 атак у Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать россиян неподалеку Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отразили 16 атак.

В зоне ответственности ОСГВ "Одесса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на потери, оккупанты не оставляют попыток выбить украинские подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки россияне совершили 15 безуспешных штурмовых действий.

В то же время авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла удары по 11 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 зенитно-ракетных комплексах оккупантов.

Подразделения ракетных войск нанесли удары по 1 району сосредоточения вооружения и военной техники, 2 складам боеприпасов, 9 артиллерийским средствам и 1 радиолокационной станции россиян.