Росія втратила ще понад тисячу солдатів і кілька десятків бронетехніки – Генштаб ЗСУ
Середа, 31 січня 2024, 08:18
За минулу добу захисники України знищили орієнтовно 1090 російських загарбників, 10 танків, 32 бойових броньованих машини, 51 артилерійську систему, 2 реактивних системи залпового вогню і 44 допоміжної техніки.
Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 31 січня
Деталі: За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:
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- особового складу – близько 385230 (+1090) осіб,
- танків – 6310 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 11757 (+32) од,
- артилерійських систем – 9195 (+51) од,
- РСЗВ – 974 (+2) од,
- засобів ППО – 663 (+0) од,
- літаків – 332 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
- крилатих ракет – 1846 (+0),
- кораблів/катерів – 23 (+0) од,
- підводних човнів – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40) од,
- спеціальної техніки – 1452 (+4) од.
Дані уточнюються.