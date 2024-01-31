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Росія втратила ще понад тисячу солдатів і кілька десятків бронетехніки – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСереда, 31 січня 2024, 08:18
Росія втратила ще понад тисячу солдатів і кілька десятків бронетехніки – Генштаб ЗСУ
Фото з Facebook-сторінки Генштабу ЗСУ

За минулу добу захисники України знищили орієнтовно 1090 російських загарбників, 10 танків, 32 бойових броньованих машини, 51 артилерійську систему, 2 реактивних системи залпового вогню і 44 допоміжної техніки. 

Джерело: дані Генерального штабу Збройних сил України на ранок 31 січня

Деталі: За даними українського Генштабу, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 31.01.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 385230 (+1090) осіб,
  • танків – 6310 (+10) од,
  • бойових броньованих машин – 11757 (+32) од,
  • артилерійських систем – 9195 (+51) од,
  • РСЗВ – 974 (+2) од,
  • засобів ППО – 663 (+0) од,
  • літаків – 332 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7100 (+16),
  • крилатих ракет – 1846 (+0),
  • кораблів/катерів – 23 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 12231 (+40) од,
  • спеціальної техніки – 1452 (+4) од.

Дані уточнюються.

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Генштаб ЗСУ

Теми: втрати у війніГенштабвійнаРосія
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