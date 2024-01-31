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Россия потеряла еще более тысячи солдат и несколько десятков бронетехники – Генштаб ВСУ

Елена РощинаСреда, 31 января 2024, 08:18
Россия потеряла еще более тысячи солдат и несколько десятков бронетехники – Генштаб ВСУ
Фото с Facebook-страницы Генштаба ВСУ

За минувшие сутки защитники Украины уничтожили ориентировочно 1090 российских захватчиков, 10 танков, 32 боевых бронированных машины, 51 артиллерийскую систему, 2 реактивных системы залпового огня и 44 вспомогательной техники врага. 

Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 31 января

Детали: По данным украинского Генштаба, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 31.01.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – порядка 385230 (+1090) человек,
  • танков – 6310 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин – 11757 (+32) ед,
  • артиллерийских систем – 9195 (+51) ед,
  • РСЗО – 974 (+2) ед,
  • средств ПВО – 663 (+0) ед,
  • самолетов – 332 (+0) ед,
  • вертолетов – 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7100 (+16),
  • крылатых ракет –1846 (+0),
  • кораблей/катеров – 23 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 12231 (+40) ед,
  • специальной техники – 1452 (+4) ед.

Данные уточняются.

Потери России в войне против Украины на 31.01.2024
Потери России в войне против Украины на 31.01.2024
Генштаб ВСУ

Темы: потери в войнеГенштабвойнаРосcия
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