Россия потеряла еще более тысячи солдат и несколько десятков бронетехники – Генштаб ВСУ
Среда, 31 января 2024, 08:18
За минувшие сутки защитники Украины уничтожили ориентировочно 1090 российских захватчиков, 10 танков, 32 боевых бронированных машины, 51 артиллерийскую систему, 2 реактивных системы залпового огня и 44 вспомогательной техники врага.
Источник: данные Генерального штаба Вооруженных сил Украины на утро 31 января
Детали: По данным украинского Генштаба, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 31.01.24 ориентировочно составили:
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- личного состава – порядка 385230 (+1090) человек,
- танков – 6310 (+10) ед,
- боевых бронированных машин – 11757 (+32) ед,
- артиллерийских систем – 9195 (+51) ед,
- РСЗО – 974 (+2) ед,
- средств ПВО – 663 (+0) ед,
- самолетов – 332 (+0) ед,
- вертолетов – 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7100 (+16),
- крылатых ракет –1846 (+0),
- кораблей/катеров – 23 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 12231 (+40) ед,
- специальной техники – 1452 (+4) ед.
Данные уточняются.